“Sono un cittadino modicano. A proposito del consiglio comunale”! Riceviamo

Sono Giuseppe Iemmolo, cittadino modicano, residente nonché contribuente.

Il 30 gennaio scorso ho seguito la seduta del Consiglio Comunale di Modica in live streaming su radiortm.it.

Durante l’ascolto alcuni interventi mi hanno colpito in modo particolare e continuano a tornarmi in mente.

Premetto che mi aspettavo un’analisi del bilancio del Comune di Modica, almeno per linee generali, quantomeno mettendo a raffronto le voci che si prendono in considerazione per stabilire se l’ente si trova in dissesto o meno.

Vero è che alcuni numeri sono stati sciorinati, ma delle percentuali utili per affermare il dissesto nessuna notizia.

Fra le affermazioni che più mi hanno colpito ricordo l’intervento fatto da un consigliere di maggioranza che ha speso il nome di un assessore ed il nome di un sindaco, ha indicato un anno, ma non ne era sicuro, ma di chiaro ha detto e ribadito che all’epoca, il sindaco di turno, Franco Di Martino, aveva inventato ” le entrate fittizie”, nella fattispecie per due miliardi di lire, giusto per mettere in sesto il bilancio, altrimenti si andava in dissesto. A questo punto mi sono chiesto: ma allora i bilanci comunali non sono veritieri? E poi se lo stesso era a conoscenza dell’artefizio, perché non ha provveduto a denunciare il fatto all’autorità competente? Lo stesso ha proseguito facendo capire che i bilanci successivi sono stati redatti utilizzando lo stesso metro. Quindi il dissesto trae origini da quel momento e si è protratto fino ai giorni nostri.

A questo punto mi è venuta alla mente un’intervista di alcuni giorni fa rilasciata dal sindaco pro-tempore per gli anni che vanno dal 2008 fino al primo semestre del 2013, Antonello Buscema, il quale ha affermato, in maniera chiara, che l’amministrazione da lui capeggiata, il 30 dicembre 2012, per evitare il dissesto, aveva deliberato la sottoscrizione di un finanziamento, estinguibile in 10 anni, con la Cassa Depositi e Prestiti per poco oltre i 64 milioni di euro, azzerando tutti i debiti pregressi del comune ( sia quelli di parte corrente che quelli in conto capitale ). Tali debiti sono stati realmente pagati per circa 50 milioni di euro, in quanto presentavano tutti i requisiti necessari richiesti dal D.L. 35, mentre per la differenza, quasi 14 milioni di euro, il pagamento non fu possibile in quanto mancava uno dei requisiti necessari richiesti. I soldi rimasero in cassa e, successivamente, restituiti su espressa richiesta proprio della CDP. È rimasto in bilancio un finanziamento erogato per 50 milioni di euro ed un debito nei confronti di terzi per 14 milioni circa, quindi l’escamotage di inserire poste fittizie in bilancio per farlo reggere non aveva motivo di esistere. Viene spontaneo chiedersi: ma allora come stavano veramente le cose? Da cittadino credo che sia giusto sapere come è stato gestito l’ente a cui riconosco dei tributi, delle imposte, a prescindere dai servizi che ricevo.

Ad un certo punto, successivamente, sempre durante il consiglio comunale del 30 gennaio, c’è stato l’intervento di un consigliere di opposizione che, fra le altre cose, ha evidenziato una crescita considerevole dell’importo delle anticipazioni di cassa e di riflesso l’aumento notevole degli interessi passivi dovuti al tesoriere, supponendo che ” tale aumento era stato possibile in quanto erano state aumentate in modo fittizio le entrate” supponendo anche un ipotetico reato che si riservava di denunciare all’autorità competente. Da cittadino, nonché da contribuente, ho ulteriormente avuto altri seri dubbi sulla corretta ed oculata gestione sia delle entrate che delle spese dell’ente Comune di Modica, città nella quale ho la residenza.

Tanto mi indigna, ma quanto raccontato è una piccola parte di quanto è di mia conoscenza.

Dagli attuali atteggiamenti, dalle prese di posizione e quant’altro non riesco e vedere, per il momento, soprattutto con questi attori in campo, un futuro sereno per la mia città.

F.to

Giuseppe Iemmolo

