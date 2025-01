Serate danzanti non autorizzate a Ragusa. Tre denunciati

In esito agli accertamenti conseguenti ai servizi di prevenzione, controllo e vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento dei Comuni della provincia – anche per le verifiche sulle emissioni sonore e la mescita di bevande alcoliche – in attuazione delle direttive impartite dal questore della Provincia di Ragusa che hanno visto l’impiego coordinato di pattuglie della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, sono state riscontrate più violazioni alle norme del Codice Penale e del Tulps.

In particolare, in occasione dei controlli amministrativi effettuati in un locale sito nel Comune di Ragusa è stata accertata l’organizzazione e lo svolgimento di un intrattenimento danzante con la presenza di circa 300 persone, in assenza della verifica di agibilità della struttura e della licenza del Questore.

Inoltre, in uno degli esercizi pubblici controllati in territorio del Comune di Ragusa, è stata accertata l’organizzazione e lo svolgimento di un’attività abusiva di pubblico spettacolo – anche con intrattenimento danzante – con la presenza di circa 200 persone, in assenza della verifica di agibilità della struttura e della licenza del questore.

Analogamente personale del commissariato di Ps di Modica, in occasione dei controlli amministrativi interforze effettuati nei territori di competenza, ha accertato che in un esercizio pubblico sito nel Comune di Ispica era stato organizzato ed in corso di svolgimento un intrattenimento danzante con la presenza di circa 200 persone in assenza della verifica di agibilità della struttura e della licenza del questore.

Conseguentemente i gestori dei locali e gli organizzatori degli eventi oltre ad essere stati sanzionati amministrativamente, sono stati altresì, deferiti all’autorità giudiziaria per le violazioni di legge riscontrate.

Salva