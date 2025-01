La Scuola dello Sport di Ragusa in comodato d’uso al Consorzio Universitario

Stamattina con la firma congiunta del Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e il presidente Consorzio Universitario, Giuseppe Lavima, è stata concessa in comodato d’uso la struttura della Scuola dello Sport.

“Possiamo essere operativi per l’utilizzo da parte del nuovo corso di laurea in Scienze motorie – dichiara Lavima -. Era un impegno che avevamo preso con il Sindaco Cassì che oggi viene onorato. L’atto formale di oggi rappresenta la piena sinergia che caratterizza l’operato del comune e del Consorzio per favorire una ulteriore presenza dell’ università a Ragusa”.

Salva