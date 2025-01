Il Pd di Ragusa boccia il piano di spesa per Ibla e critica l’amministrazione

Il Partito Democratico di Ragusa esprime forte perplessità sul piano di spesa per Ibla approvato ieri sera dal Consiglio Comunale, in appena un’ora di discussione.

“Un piano generico, privo di dettagli e che rischia di disperdere risorse preziose”, dichiarano i consiglieri dem Peppe Calabrese, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani commentando l’atto approvato dalla maggioranza.

In particolare, il PD ha contestato la decisione di destinare 500mila euro al parcheggio di Ibla, cioè una quota significativa dei fondi, sottolineando come questa scelta sottragga risorse ad altre opere urgenti per il centro storico. “Il parcheggio – dichiarano dal gruppo consiliare – è un’opera importante, la condividiamo e da anni ne chiediamo la realizzazione, ma non può assorbire un terzo dei fondi stanziati dalla Legge 61/81. L’amministrazione comunale avrebbe dovuto pensarci prima, quando è stato acceso il mutuo per reperire parte dei fondi necessari ad avviare le procedure di gara, senza toccare i fondi della Legge su Ibla che, lo vogliamo ricordare, è nata 43 anni fa da un’azione di questa area politica e che il Partito Democratico difende ogni anno all’Assemblea Regionale Siciliana con con il proprio rappresentante, l’on. Nello Dipasquale, perché sono molte le pressioni per cancellare la norma”.

I consiglieri dem hanno inoltre criticato l’atteggiamento dell’amministrazione comunale, accusata di non ascoltare le opposizioni e di non valorizzare il contributo dei partiti presenti in Consiglio Comunale e che rappresentano, a livello nazionale, oltre il 60% degli elettori.

“Già nella competente Commissione, dove il Piano di Spesa sulla Legge 61/82 è stato bocciato a dimostrazione delle fibrillazioni presenti in maggioranza – continuano gli esponenti del Partito Democratico – avevamo chiesto di poter visionare il Piano nel dettaglio, ma ciò non è mai avvenuto, se non negli ultimi giorni. E la nostra percezione iniziale è stata confermata: si tratta di un Piano privo di una concreta visione di programmazione per il nostro quartiere barocco. Servono interventi mirati per la manutenzione del centro storico, il recupero del patrimonio artistico e la valorizzazione delle attività economiche – concludono – e i cittadini di Ibla e di Ragusa meritano un’amministrazione capace di programmare questi interventi”.

