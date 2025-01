Operatori Ecologici IGM di Modica: Assemblea di protesta e sciopero confermato

Oggi si è svolta la prima di una serie di assemblee indette unitariamente dalle segreterie provinciali e dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di FIADEL, CGIL e UIL, coinvolgendo gli operatori ecologici dell’IGM di Modica. Durante l’incontro di due ore, i partecipanti hanno affrontato la problematica delle tre mensilità arretrate che continuano a pesare sulle spalle dei dipendenti.

L’assemblea ha visto una partecipazione attiva e coinvolta, testimoniando la crescente preoccupazione dei lavoratori riguardo alla loro situazione economica. I rappresentanti sindacali hanno ribadito l’importanza di unire le forze per rivendicare il pagamento delle mensilità dovute, sottolineando che la dignità e i diritti dei lavoratori non possono essere messi in discussione.

Al termine dell’assemblea, i lavoratori hanno deciso di confermare la giornata di sciopero prevista per lunedì 3 febbraio 2025, insieme a un sit-in di protesta che si terrà davanti al Comune. Questa mobilitazione è vista come un passo necessario per garantire visibilità alle loro richieste e per sollecitare un intervento da parte delle istituzioni competenti.

In attesa di risposte concrete, i lavoratori si preparano a manifestare la loro determinazione, con la speranza che il dialogo con le istituzioni possa finalmente portare a una risoluzione positiva delle loro rivendicazioni. La solidarietà e la mobilizzazione saranno fondamentali in questo percorso, per garantire che i diritti dei lavoratori vengano riconosciuti e tutelati.

