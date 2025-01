La commemorazione stanca e ipocrita della Shoah…l’opinione di Rita Faletti

La Germania nazista è stata sconfitta. Seduti a terra, lo sguardo rivolto nella stessa direzione, i 1200 ebrei risparmiati dai forni grazie a Oskar Schindler, attendono l’arrivo dell’Armata Rossa. La salvezza si concretizza nelle forme di un soldato a cavallo. E’ russo. “Non andate né a est né a ovest. Là non ci sono case.” E’ il messaggio del militare ai sopravvissuti e il messaggio finale del celebre film del 1993, “Schindler List”, diretto da Spielberg, agli spettatori di allora. Dopo la Seconda guerra mondiale, quel messaggio aveva un significato che racchiudeva un’importante verità storica: l’Europa, né orientale né occidentale, offriva sicurezza e stabilità per i sopravvissuti alla Shoah. I pericoli e le incertezze persistevano nonostante la fine del regime nazista. Per gli ebrei non c’erano “case” disposte ad accoglierli, comprendere le loro sofferenze, alleviarle. Dopo il 7 ottobre, la disperazione di allora è la disperazione di oggi. “Dopo sei lunghi anni di omicidi, dice Schindler, le vittime avranno il cordoglio di tutto il mondo.” Per quanto tempo? Non tanto da aver impedito che il rinato negazionismo, le menzogne antisemite, la manipolazione della storia, l’accusa di illegalità dello Stato ebraico corrompessero le menti vulnerabili e le coscienze vuote, prede di cattivi maestri divorati dall’odio antiebraico. Il consiglio del soldato russo, né a est né a ovest, ha la forza di una premonizione: non aspettatevi solidarietà e comprensione in Europa. Quella frase lapidaria conferma una realtà che non ci si può nascondere: gli ebrei erano amati solo da morti, oggi non più. Il Giorno della Memoria è stato istituito per ricordare una tragedia con lo scopo di evitare che si ripetesse, il “mai più” è diventato un convinto “ancora”. Le istituzioni del Paese smettano di assecondare una finzione e prendano posizione. Non sarebbe più decoroso fermare la consuetudine di chi il 27 gennaio di ogni anno si dispone a piangere i morti nei campi di sterminio ma fino al giorno prima ha solidarizzato con gli assassini dei vivi? “Non ci presteremo a celebrare una memoria che ricorda gli ebrei morti per escludere quelli vivi”, ha detto il presidente della comunità ebraica di Bologna. I pochi ebrei che sono rimasti in Italia e Europa non chiedono lacrime finte, incontri e iniziative che la feccia dell’antisemitismo considera una immeritata concessione da quando gli ebrei hanno rinunciato al ruolo di vittime per iniziare a difendersi. “Il mondo odia un ebreo che reagisce. Il mondo ci ama solo quando dobbiamo essere compatiti” disse Golda Meir. E’ l’umanitarismo che promuove sentimenti di solidarietà e comprensione secondo valutazioni e stereotipi precostituiti che hanno radici nel pregiudizio e nessuna radice nella realtà. E’ il declino morale dell’occidente.

