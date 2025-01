Ispica. “Fascisti in banchina”. Gesto incivile nella sede di FdI

“Fascisti in banchina”. E’ questo il cartello trovano all’esterno della sede di Fratelli d’Italia ad Ispica. Un atto messo a segno da ignoti la scorsa notte che ha provocato condanna da parte degli appartenenti al partito della premier, Meloni. “Esprimiamo la nostra ferma condanna e solidarietà di fronte al vile attacco subito questa notte dalla sede di Fratelli d’Italia di Ispica dove la brutalità di un gesto incivile ha preso forma con scritte infamanti, come “fascisti in banchina”” – è quanto commenta il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giovanni Moscato. “Questo non è solo un atto contro un partito – aggiunge Moscato – ma contro tutti coloro che credono nella libertà di pensiero, nel rispetto della diversità e nel confronto democratico. La nostra solidarietà a Fratelli d’Italia di Ispica è totale. Ogni attacco alle sedi politiche, in qualsiasi forma, va condannato senza riserve. È un dovere di tutti preservare il diritto di ciascuno di esprimere liberamente le proprie opinioni, senza paura di ritorsioni o intimidazioni”.

