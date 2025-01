Vittoria, Assessore Nicastro: “Consegnati i lavori per il fronte roccioso di contrada Nipitella”

Consegnati i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fronte roccioso di contrada Nipitella. A darne comunicazione l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che illustra i termini dell’intervento. “E’ prevista – dice – la sistemazione dell’intera area con la messa in sicurezza di tutto il fronte roccioso e quindi l’installazione di reti ad hoc oltre alle barriere paramassi necessarie per proteggere le strade esistenti e, più in generale, la viabilità locale e gli immobili situati nella valle dell’Ippari. Ci sarà il posizionamento di una canalina di scolo e la scerbatura di tutti i siti interessati e il disgaggio e la frantumazione dei massi pericolanti”. “In più – aggiunge l’assessore Nicastro – saranno rifatti tutti i muri di pietra a secco che risulteranno utili oltre al rifacimento del muro di contenimento di via Girolamo Giardina che confina con l’area di contrada Nipitella. I lavori prenderanno il via a breve e forniranno protezione all’intera area. E’ l’ulteriore conferma di come la nostra amministrazione comunale non si fermi nel tentativo di dare risposte ai cittadini”. “Tutto ciò – ancora Nicastro – grazie alla programmazione avviata da tempo che continueremo ancora a espletare in futuro considerato che la città, da un punto di vista idrogeologico, si confronta con numerose esigenze per la tutela di queste zone. E tutto ciò sta accadendo grazie all’esperienza, alla visione e alla disponibilità del sindaco Francesco Aiello che, sin dal primo giorno, si è subito speso per potere monitorare soluzioni adeguate in questo senso. Un ringraziamento, altresì, è doveroso per gli uffici dell’assessorato diretti dall’architetto Rosario Cultrone oltre all’architetto Roberto Cosentino, al dott. Mario Garrasi e al funzionario Anna Leonardi che, ancora una volta, hanno operato in sinergia, ciascuno per il proprio ruolo, al fine di arrivare a tagliare il traguardo che l’intera comunità locale si attendeva di concretizzare già da qualche tempo”.

