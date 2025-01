Truffa del finto incidente. Anche a Modica decine le denunce

Anche Modica non è immune dalle truffe del finto incidente stradale in danno di persone deboli. Negli ultimi giorni sono decine le denunce presentate a carabinieri e polizia, in particolare, da parte di anziani truffe o tentativi di truffa ai loro danni. In particolare, il raggiro più comune è stato quello del “finto incidente stradale causato dal figlio“, una tecnica che ha visto diversi malcapitati contattati da truffatori che simulavano una situazione di emergenza familiare per estorcere denaro. In alcuni casi le vittime hanno riconosciuto immediatamente il tentativo di truffa. Il modus operandi dei malviventi è sempre lo stesso: utilizzano la tecnica del “finto maresciallo e finto avvocato”, facendosi consegnare dalle vittime soldi e monili in oro.

“Suo figlio ha avuto un incidente” – Lo schema messo in atto per compiere la truffa è, appunto, quello del falso incidente stradale. Le vittime vengono contattate al telefono da persone che si spacciano per rappresentanti delle forze dell’ordine, informandoli che un familiare – in genere il figlio o un nipote – ha causato un incidente stradale, ferendo gravemente una persona. A quel punto spiegano che è necessario pagare una cauzione per andare in soccorso del famigliare, per poi raggiungere la casa della vittima e farsi consegnare denaro o preziosi.

Alcuni consigli fondamentali per proteggersi dalle truffe:

diffidare delle persone che si presentano come amici di parenti e chiedono denaro;

delle persone che si presentano come amici di parenti e chiedono denaro; non aprire la porta agli sconosciuti;

agli sconosciuti; evitare di condividere informazioni personali al telefono o su internet, e prestare attenzione in ambienti affollati per non rischiare il furto di denaro;

al telefono o su internet, e prestare attenzione in ambienti affollati per non rischiare il furto di denaro; Inoltre, in caso di dubbi su una richiesta di denaro, specialmente da parte di persone che si spacciano per avvocati o forze dell’ordine, è fondamentale ricordare che tali richieste sono sempre illecite.

In caso di situazioni sospette, la raccomandazione dei Carabinieri è di chiamare subito il numero di emergenza 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

