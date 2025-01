Anc Ragusa. Venerdì 31 gennaio secondo appuntamento formativo

Continua la stagione formativa promossa dall’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa che già per venerdì 31 gennaio ha organizzato il secondo momento che si terrà nella sala Molè del palazzo della Provincia. “Adeguati assetti aziendali e il ruolo del commercialista” il tema che sarà approfondito durante il convegno organizzato dalle 9 alle 13 e che vedrà come relatore Michele Bana, dottore commercialista e revisore dei conti in Vicenza. I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali di Rosa Anna Paolino, presidente Anc Ragusa, e da Maurizio Attinelli, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa. Questi alcuni dei temi che saranno trattati nel corso della giornata: normativa di riferimento, strumenti operativi e prassi professionale; adeguato assetto organizzativo e analisi dei rischi; assetto amministrativo-contabile, relazione sulla gestione e bilanci infrannuali; verifica degli squilibri, continuità aziendale e sostenibilità dei debiti; e, ancora, obblighi informativi periodici dell’amministratore delegato e bilancio 2024. “Anche in questo caso – dice il presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – si tratta di approfondimenti che risulteranno particolarmente utili per i colleghi che avranno così l’opportunità di confrontarsi con un vero e proprio esperto del settore pronto a chiarire tutti i dubbi che, eventualmente, saranno sollevati. Continua il nostro percorso per rafforzare i momenti formativi a garanzia e a tutela anche delle imprese e dei cittadini nostri assistiti”.

