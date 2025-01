La festa della Madonna delle Milizie il 31 maggio, il Comune cerca un partner

L’Amministrazione Comunale di Scicli intende procedere alla organizzazione della sacra rappresentazione della Festa della Madonna delle Milizie, in programma a Scicli il 31 maggio prossimo. Per tale ragione ha emanato un avviso per la ricerca di soggetti (associazioni, enti, fondazioni, cooperative, etc.) in grado di organizzare e realizzare l’evento denominato che si svolgerà sabato 31 maggio 2025, con obbligo di attenersi alle sotto elencate condizioni:

La direzione artistica sarà responsabile di:

1. regia;

2. elaborazione drammaturgica, musiche e movimenti coreografici;

3. scelta di attori e figuranti;

4. coordinamento attori protagonisti e ruoli secondari;

5. coordinamento figuranti e comparse;

6. direzione lavori per la scenografia (ed eventuale costruzione del castello il cui materiale disponibile sarà messo a disposizione da questo Ente);

7. direzione di palcoscenico e gestione attrezzeria;

8. sartoria ed eventuale noleggio dei costumi medievali occorrenti per l’armata Cristiano/Normanna e per l’armata Saracena che si andranno ad aggiungere con quelli in possesso dell’Ente;

9. organizzazione generale e gestione service;

10. trucco per attori e figuranti.

Noleggio e/o acquisto dei costumi medievali occorrenti per l’armata Cristiano/Normanna e per l’armata Saracena che si andranno ad aggiungere eventualmente con quelli in possesso dell’Ente, per un totale di almeno 40 figuranti e protagonisti.

La manifestazione di interesse, contenente la proposta progettuale e la documentazione di cui all’avviso, dovrà pervenire, al protocollo generale del Comune di Scicli, entro e non oltre il 05.03.2025 con le seguenti modalità:

– a mezzo consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo;

– tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

la manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal legale rappresentante e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

• programma di attuazione e di spesa nonchè le modalità di attuazione;

• atto costitutivo del soggetto proponente con allegato statuto;

• curriculum dell’organizzazione richiedente che evidenzi in particolare gli interventi progettuali e gestionali precedentemente realizzati.

Per tutte le informazioni utili, e i chiarimenti, è possibile rivolgersi al Settore II Benessere di Comunità – Cultura e Istruzione negli orari di apertura al pubblico, oppure telefonare al numero 0932839620.

