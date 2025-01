Scicli, Pronto intervento sociale. Una Unità di strada interverrà per i casi di fragilità

Il numero verde è l’800126956. Ed è il numero del Pronto Intervento sociale, una sorta di pronto soccorso per i casi umani e le persone che versano in stato di fragilità. Vi è una Unità di Strada messa in campo dall’ufficio servizi sociali del Comune di Scicli, grazie a un progetto del Piano di Zona del Distretto socio sanitario di Scicli, Modica, Ispica e Pozzallo, che effettuerà interventi tempestivi in situazioni di emergenza a favore di singoli cittadini o di nuclei familiari che hanno necessità di un aiuto immediato per il soddisfacimento di bisogni primari.

“Si parte da una segnalazione attraverso il numero verde attivo h24, la Centrale operativa prende in carico il caso e se necessario attiva l’Unità di Strada, che interviene aggiornando i servizi sociali”, spiega il sindaco Mario Marino.

“I casi di cui il servizio si occuperà sono l’emergenza abitativa, l’acquisto di beni di prima necessità, la violenza domestica e gravi emergenza socio assistenziali”, aggiunge l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Causarano.

