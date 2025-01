Modica, l’omicidio di Peppe Lucifora. Condannato a 15 anni ex carabiniere

La Corte d’Assise d’Appello di Catania, presidente Elisabetta Messina, dopo tre ore di camera di consiglio, ha condannato a 15 anni di carcere l’ex carabiniere giarratanese, Davide Corallo, ritendolo, dunque, l’omicida del cuoco modicano, Peppe Lucifora. La Corte il 7 novembre del 2022 aveva ammesso quasi tutte le richieste della Procura generale e della parte civile nominando un consulente tecnico, il maggiore dei Ris di Roma Cesare Rapone. La difesa dell’imputato ha annunciato ricorso per Cassazione dopo avere letto le motivazioni che saranno depositate entro 60 giorni. Nell’ultima udienza, che risale al 4 novembre scorso, la difesa aveva contestato la ricostruzione fatta dalla Procura generale e quella della parte civile. In primo grado, Corallo era stato assolto dalla Corte d’Assise di Siracusa il 31 marzo del 2022 ma la sentenza fu appella dal pubblico ministero presso il tribunale di Ragusa. L’uomo era accusato di omicidio volontario. E’ stato condannato anche al pagamento delle spese processuali, all’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena e sospeso per pari periodo dall’esercizio della responsabilità genitoriale. I giudici hanno anche disposto che, scontata la pena, l’uomo dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata oer tre anni. I fratelli di Lucifora si erano costituiti in giudizio con l’avvocato Ignazio Galfo. Corallo è stato, inoltre, condannatoal risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in serpata sede civile, nonchè al pagamento di una provvisionale di 10 mila euro per ognuno dei tre congiunti della vittima, trova priva di vita nella camera da letto del suo appartamento al Largo XI Febbraio, del Quartiere Dente a Modica.

Salva