Ragusa. Prorogata la validità dei tesserini per il Trasporto Pubblico Locale per anziani e disabili

A seguito agli accordi raggiunti con Etna Trasporti, concessionaria del trasporto Pubblico Locale del Comune di Ragusa, e in attesa di notizie ufficiali da parte della Regione Sicilia, è stata approvata la proroga della validità dei tesserini per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) per anziani e disabili fino al 28 febbraio 2025.

Questa decisione mira a garantire continuità e accessibilità dei servizi di trasporto per le fasce di popolazione più vulnerabili, permettendo a tutti i cittadini anziani e disabili di continuare a usufruire del trasporto pubblico senza interruzioni.

Nuovi dettagli verranno comunicati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni dalla Regione Sicilia.

