Gravissimo incidente della strada sulla SS 514 in prossimità di Licodia Eubea, sulla Ragusa-Catania. Quattro le auto che sarebbe coinvolte per cause da stabilire. I feriti subito trasportati negli ospedali della zona . Sono intervenuti i carabinieri di Caltagirone oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Traffico interrotto per il momento in entrambi i sensi di marcia (foto Franco Assenza).

