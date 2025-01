Calcio, Eccellenza. Il Modica passa sullo Jonica

MODICA 3

JONICA 1

Il Modica supera senza eccessive difficoltà, al “Vincenzo Barone”, lo Jonica anche se gli ospiti ad inizio gara avevano fatto spaventare i rossoblu visto il loro immediato vantaggio. Poi è venuta fuori la squadra migliore e, prima che finissero i 45’ , i locali hanno pareggiato e superato l’undici ospite. Esordio positivissimo per il portoghese Viegas che non ha segnato ma ha colpito due pali, uno per tempo.

Lo Jonica passa al 10’ con Verdura su errore di Pontet nell’ appoggiare una palla in costruzione al compagno. Il pareggio arriva al 20’ con Arquin sugli esiti di un corner. Al 31’ palo di Viegas, dopo un’azione personale, mentre al 44’ lo stesso portoghese offre l’assist per il gol di Aldair. Nel secondo tempo il Modica mette subito al sicuro il risultato: al 47’ scambio al limite dell’area Idoiaga-Schembari, tiro di quest’ultimo sul palo e palla che, poi, s’insacca. Al 68’ altro palo di Viegas prima di lasciare il campo.

