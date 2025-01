Pozzallo. Distrutto il lido sugli scogli di Orazio Di Loro (VIDEO)

In attesa di una ricognizione generale per le vie di Pozzallo, si contano già i primi danni che 36 ore di pioggia e maltempo hanno lasciato lungo tutto questo periodo. Il “Lido Copacabana” di Orazio Di Loro, inaugurato la scorsa estate, frutto di tanti sacrifici da parte dello stesso imprenditore, è stato letteralmente distrutto dalla furia impietosa delle correnti marine. Un disastro calcolabile in molte migliaia di euro e che nulla ha potuto di fronte alla forza sconvolgente e devastatrice della natura. Le onde hanno raggiunto il lido, e la violenza con cui si sono abbattute sul legno hanno smantellato tutto.

È stato lo stesso imprenditore Orazio Di Loro a fare un primo sopralluogo nel tardo pomeriggio, vedendo pezzi di legno che galleggiavano a mare. In pratica è rimasto davvero ben poco sulla piattaforma.

Al momento sembra essere l’unica struttura che abbia subito pesanti conseguenze dalle pessime condizioni meteo, in attesa di una conta ufficiale redatta dai volontari della Protezione Civile di Pozzallo e dai vigili urbani della città rivierasca, e che, verosimilmente, sarà effettuata nel corso del fine settimana.

