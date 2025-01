Monterosso Almo. Danni limitati causati dal cattivo tempo che ha colpito il borgo ibleo

Il forte vento accompagnato dalle abbondanti piogge ha creato non pochi problemi al centro abitato ed alle zone limitrofe . Sdradicati alberi, torrenti d’acqua che sgorgavano dalle campagne che hanno inondato strade , mancanza di corrente elettrica in più momenti, guasti all’impianto elettrico di pizzo San Mauro che per domani mattina, potrebbe comportare un ritardo nell’erogazione dell’acqua. È già stata attivata le squadra di pronto intervento dell’iblea Acque ed allertata la Protezione Civile ( Rangers Europa) per un eventuale utilizzo del gruppo elettrogeno. Vari gli interventi degli uomini dei Rangers Europa che con il loro intervento hanno eliminato varie criticità. Nelle foto alcuni immagini sulla criticità creata dal maltempo.

