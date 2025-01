Circolo velico Kaucana fa incetta di premi a Palermo

Si apre la stagione velica 2025 e, come di consueto, lo si fa celebrando la stagione chiusa durante l’anno appena trascorso. Domenica scorsa la settima zona Fiv ha chiamato a raccolta a Palermo tutti i circoli e gli atleti siciliani, per celebrarne risultati e traguardi in una entusiasta e partecipata festa della vela. Un momento importante, non solo per celebrare, come è giusto che sia, i velisti siciliani, giovani e meno giovani, ma anche per riflettere sulle sfide che lo sport vela ha sin qui affrontato e che si prepara ad affrontare negli anni a venire. Una manifestazione alla quale hanno voluto presenziare non soltanto i vertici federali della zona, rappresentati dal presidente Francesco Zappulla, ma anche il neorieletto presidente nazionale della Federazione italiana vela, Francesco Ettorre, a testimoniare la vicinanza e l’interesse della Federazione verso tutte le realtà locali, senza escludere quelle più periferiche che spesso hanno le maggiori difficoltà a sostenere attività di rilevanza nazionale e internazionale.

Il Circolo velico Kaucana, anche quest’anno, è stato presente all’appuntamento palermitano e, questa volta, lo è stato da protagonista, con una pioggia di riconoscimenti e di premi, non solo per i giovani talenti ma anche per l’intera struttura organizzativa. Basti pensare che il Cvk si piazza al quarto posto nella classifica dei circoli per la promozione vela giovanile, ma sale addirittura sul podio, al terzo posto, per il progetto Vela a scuola e per il progetto Scuola vela sulla base del ranking nazionale. Risultati di tutto rispetto, se si pensa che la realtà, piccola e relativamente giovane, si attesta giusto dietro ai più blasonati e storici circoli siciliani. Ma fa, soprattutto, riflettere il fatto che tali risultati confermano il grande impegno sin qui profuso dal Circolo velico Kaucana di farsi promotore della vela presso i giovani e giovanissimi, entrando addirittura nelle aule scolastiche.

La vera grande soddisfazione, però, giunge dalla squadra Fair Sail del Cvk: durante la stagione appena trascorsa i giovani velisti siciliani hanno tanto fatto parlare di loro ed anche la Settima Zona Fiv ne ha riconosciuto i successi celebrando il notevole risultato di Gilda Nasti piazzatasi al 3° posto femminile U16 ai campionati mondiali. A Nasti è stato conferito anche il trofeo Miky Guccione. Anche il giovane Gianmarco Livoti è stato premiato per il suo 1° posto assoluto al campionato zonale Ilca 4 e gli è stato anche conferita la Coppa Timineri. E non è ancora finita, altro ragguardevole premio per Lucrezia Micieli, festeggiata per il suo terzo posto assoluto e primo posto femminile al campionato zonale Ilca 4.

Non solo i giovanissimi, anche Giovanni Criscione e Gigi Di Stefano del sodalizio ibleo sono stati premiati per il loro primo posto nel campionato zonale 470.

Come si diceva, tanta riflessione sullo sport, sulla vela, sulle difficoltà, sulle sfide ma anche sui giovani talenti, preziosi e numerosi nella nostra isola. E anche a tal riguardo il Cvk ha qualcosa da dire: a Gilda Nasti è stata consegnata la pettorina di ammissione al progetto federale Next Generation U16, riconoscimento riservato appunto ai talenti che si sono distinti e che, siamo certi, faranno registrare ancora numerosi successi sportivi. Premi al Circolo velico Kaucana anche per l’organizzazione del meeting provinciale e del meeting zonale delle scuole vela 2024, premi ritirati dal neodesignato direttore sportivo Flavia Dimartino. E’, dunque, cominciata nel migliore dei modi la stagione 2025 che, grazie all’impegno e alla determinazione del Cvk, è destinata a dare ancora grandi soddisfazioni allo sport ibleo.

