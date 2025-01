Monterosso Almo. Con ordinanza sindacale disposta per domani la chiusura delle scuole

Con l’ordinanza sindacale n. 9 del 16 gennaio resa pubblica pochi minuti fa il sindaco Salvatore Pagano ha disposto per domani 17 gennaio la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei giardini Comunali e del Cimitero Comunale. Il provvedimento in considerazione che in tutto il territorio ragusano è stato dichiarato il livello di allerta meteo rosso.

Con ordinanza sindacale n. 8 di oggi pomeriggio è’ stata disposta anche l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso la sede COM in c/da Margi dalle ore 16:00 del 16 gennaio e fino alla fine dell’emergenza.

Salva