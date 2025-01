La visita dell’Unitre Modica alla Chiesa di San Giovanni

Promossa ed Organizzata dalla Sede di Modica dell’Unitre, ha fatto registrare una larga partecipazione di Soci e di simpatizzanti la visita guidata dal Prof. Uccio Barone presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista, a Modica Alta. Una iniziativa inserita fra le visite programmate per l’Anno Accademico in corso e che è stata realizzata grazie alla disponibilità del Parroco don Roberto Avola, presente per tutta la durata della visita.

Per i partecipanti è stata una occasione per conoscere, grazie alla dettagliata e particolarmente apprezzata relazione del prof. Barone, la storia della Chiesa di San Giovanni, non sempre attenzionata e non sufficientemente valorizzata come dovuto.

Il Relatore, dopo avere descritto all’esterno le caratteristiche della facciata barocca concava e realizzata nel punto più alto della Città e visibile da ogni angolo della stessa, ha illustrato le ricchezze ed i capolavori con caratteristiche uniche presenti all’interno della Chiesa. Particolare attenzione è stata dedicata alla preziosa base in legno dell’altare riportante l’ultima cena scolpita in maniera artisticamente impeccabile ed agli angeli e stucchi decorativi che, insieme alla statua dell’Addolorata, impreziosiscono la Chiesa.

La visita è stata conclusa con un passaggio nella ricca sagrestia e nel museo in corso di realizzazione.

Nel suo intervento conclusivo il Presidente dell’Unitre di Modica, Enzo Cavallo, ha portato il saluto dell’Associazione ed ha assunto l’impegno a favorire, per quanto di competenza, una maggiore attenzione a favore della Chiesa di San Giovanni e delle ricchezze in essa contenute e di tutti i quartieri di Modica Alta.

Salva