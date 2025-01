“Bici in Comune”. Parte il bando

Scatta il countdown per l’Avviso Pubblico “Bici in Comune”. I Comuni italiani che vogliono accedere al finanziamento per le progettualità legate al mondo della bicicletta, hanno tempo entro le ore 12.00 del 13 gennaio 2025 per presentare progetti e candidature.

Con il bando “Bici in Comune,” l’Amministrazione comunale di Scicli, ha una grande opportunità per migliorare la ciclabilità e promuovere l’uso della bicicletta come mezzo quotidiano. Questo progetto, lanciato dal Ministero per lo Sport e i giovani, è un vero colpo di pedale verso un futuro più verde e vivibile. A dichiararlo è l’ex assessore allo Sport del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello.

Il progetto “Bici in Comune”, gode di una dotazione finanziaria netta di 12.600.000 euro e si rivolge a tutti i Comuni italiani, dai più grandi ai più piccoli, con un obiettivo chiaro: rendere le nostre città sempre più a misura di bici e di ciclisti. L’idea è semplice ma efficace: incoraggiare un uso più diffuso della bicicletta, aiutando a ridurre il traffico, l’inquinamento e migliorare la salute dei cittadini.

“Si tratta – aggiunge Scimonello – di un’opportunità di grande valenza per la Comunità sciclitana che, grazie al finanziamento di 80.000 euro, significherebbe investire risorse per promuovere la mobilità ciclistica, organizzare eventi ciclistici e attività cicloturistiche, favorendo così la pratica sportiva e la scoperta del territorio. Spero tanto – conclude Guglielmo Scimonello – l’Amministrazione comunale di Scicli, ha tirato fuori dal cassetto un progetto per il quale mancavano le risorse o hanno ideato nuove progettualità per poter approfittare dell’occasione ed offrire finalmente ai cittadini occasioni di benessere attraverso la promozione della mobilità in bici.”

C’è tempo fino alle ore 12:00 del 13 gennaio 2025 per accedere alla Piattaforma di Sport e Salute.

