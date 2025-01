Chiusa la settimana di preparazione per il Modica Calcio

Il Modica Calcio ha chiuso la settimana di preparazione che porta alla sfida di Domenica in casa del Mazzarrone, la formazione rossoblu si è allenata ad ritmi intensi e ha dimostrato di avere grande entusiasmo all’interno dello spogliatoio.

Già perfettamente inseriti i due nuovi innesti, Viegas e Handzic, che hanno fatto gruppo e si sono messi a disposizione di mister Ferrara, aiutati anche dai compagni di squadra. Assenti Incatasciato, in via precauzionale, e Mollica che si pensa rientrerà presto in gruppo. A loro si aggiunge il giovane Susino che oggi ha subito un intervento al ginocchio perfettamente riuscito. Squalificato, invece, per la sfida di domenica Marco Rossi che non ha mancato di far sentire il suo carisma alla squadra in questa settimana di allenamenti

Salva