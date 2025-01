Basket. La Virtus Ragusa riparte da Faenza e da Calvi

Il ritorno nei “12” di Giorgio Calvi e l’esigenza – inutile negarlo – di riprendere la corsa al più presto. Il menu di domenica presenta due piatti forti. La Virtus Ragusa di basket comincia il girone di ritorno in casa, contro i Raggisolaris Faenza, e spera di lasciarsi definitivamente alle spalle le ultime uscite del 2024, coincise con alcune sconfitte brucianti (specie con Saronno e nel derby contro l’Orlandina). La classifica del campionato di Serie B Nazionale, al giro di boa, presenta complicazioni evidenti, a cominciare dai quattro punti di ritardo sulle penultime (Fiorenzuola e Crema).

Faenza è nel trenino delle terze, nonostante le due sconfitte nelle ultime due partite. E’ una squadra di categoria, di grande spessore offensivo, capace di esaltarsi grazie alle individualità: a partire da quelle di Mitchell Poletti, veterano classe ’88, fra i dieci migliori realizzatori del Gruppo A (16,6 punti di media, con oltre 7 rimbalzi). Anche Calvini, Caballero, Poggi e Vico viaggiano in doppia cifra. Il nuovo innesto Francesco Magagnoli, tesserato prima di Natale e proveniente dalla Virtus Imola, proverà a dare il proprio contributo.

Nella gara d’andata non ci fu storia, coi Blacks in grado di conquistare i due punti al termine di una partita condotta per 40’ (e nonostante i 33 punti di Bertocco). La Virtus, che è cambiata parecchio rispetto a quel match – anche a causa dell’infortunio di Gaetano – avrà maggiore consistenza nel reparto lunghi, grazie al ritorno di Giorgio Calvi. L’ala forte milanese, che ha subito un intervento al legamento crociato del ginocchio la scorsa primavera, è in rampa di lancio: “Le sensazioni prima di tornare in campo sono bellissime. Già da qualche settimana mi alleno con i compagni, ma è passato un anno dall’ultima gara ufficiale (contro Capo d’Orlando il 7 gennaio 2024, ndr). Voglio dare una mano e tornare a divertirmi. E’ stato percorso lungo, ma tutti hanno lavorato bene: dallo staff medico ai preparatori agli allenatori, e mi ci metto anch’io. Spero che dopo questi sacrifici potremo raccogliere i frutti”.

“Il momento è importante – aggiunge Calvi – perché inizia il girone di ritorno. Tutti vogliamo fare meglio rispetto a quello d’andata, che per un insieme di cose non è andato come speravamo. Da parte mia garantisco intensità ed energia. Proverò ad aiutare la squadra a raggiungere buoni risultati”. La gara contro i Blacks Faenza si disputerà domenica alle 18 al PalaPadua e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito e sull’app LNP Pass. Gli arbitri dell’incontro sono Parisi di Catania e De Giorgio di Giarre.

