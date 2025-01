Domani a Monterosso avrà inizio l’Anno Giubilare 

Nel piccolo borgo ibleo domani , sabato 11 Gennaio, inizierà l’Anno Giubilare. Sarà il Santuario diocesano dell’Immacolata Chiesa Giubilare. Il programma per domani : Ore 9 Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di San Giovanni. Ore 10 Adorazione Eucaristica continuata fino alle 17.30. Ore 17.30 Preghiera del Vespro e Processione con la Croce del Giubileo fino al Santuario. Apertura della Porta Santa e Celebrazione Eucaristica. Subito dopo la Celebrazione Eucaristica ci sarà la Veglia di Preghiera per la pace. “ E’ una Grande Grazia che il Signore concede a tuta la Comunità – affermano l’arciprete don Innocenzo ed il vicario parrocchiale don Salvatore- il poter vivere con fede questo Anno Speciale, in cui fare esperienza della Sua Misericordia.

I luoghi del pellegrinaggio giubilare nella Diocesi di Ragusa sono:

1. Cattedrale S. Giovanni Battista, Ragusa

2. Croce gloriosa del Giubileo, Ragusa

3. Santuario Maria SS. del Carmine, Ragusa

4. Santuario Maria SS. di Gulfi, Chiaramonte Gulfi

5. Santuario diocesano dell’Immacolata, Comiso

6. Santuario diocesano dell’Addolorata, Monterosso Almo

7. Santuario Madre di Dio e della Salute, Vittoria.

