Progressivo allontanamento di Bergoglio dall’Occidente…l’opinione di Rita Faletti

Non chiese semivuote, non chiese trasformate in resort o moschee, non caduta verticale di vocazioni, che è reale, o vocazioni diverse, molli, prive di quella robustezza della fede che è consegna di sé a Dio e garanzia di esempio e guida in tempi di caos. Tutti figli dello zeitgeist, adepti di una nuova religione che mette al primo posto l’ecologismo e il pauperismo, le sole vie verso la salvezza. Se al caos seguirà l’ordine non si può dire, tanto meno che tipo di ordine potrebbe essere. Con una guerra a due passi da noi e un’altra poco più lontana, tenute assieme da un filo e dalla stessa prepotente volontà di conquista e distruzione, la parola che si sente pronunciare più spesso è “pace”. Parola bella, stamburellata urbi et orbi senza giudizio e consapevolezza del suo significato. Ma ormai il destino delle parole è quello di essere usate a vanvera, mai qualcuno che si prenda la briga di consultare un vocabolario per verificarne il significato, neanche a scuola si usa più farlo. Dunque, all’abusata parola l’onore della definizione: “la pace è basata sui valori universali di rispetto della vita, la libertà, la giustizia, la solidarietà, la tolleranza, i diritti umani e l’uguaglianza tra uomo e donna”. La parola “resa” è assente. Prendano nota i finti cultori della pace, sparsi nelle varie categorie, impazienti di disarmare gli ucraini e gli israeliani per consegnarli ai loro amici a Mosca e Teheran, pronti a ringraziare. Ovvio che se l’Ucraina rimanesse senza armi, un minuto dopo Putin se la prenderebbe e se Israele smettesse di difendersi cesserebbe di esistere. Per il Cremlino, le centinaia di migliaia di vittime ucraine e russe sono solo numeri, per la Guida suprema iraniana l’ebreo è il “seminatore di complotti”, il nemico storico da eliminare dal fiume al mare. Gli fa eco una parte del mondo, che applaude, insensibile alla lunga sequela di umiliazione, dolore, discriminazione, culminata con lo sterminio nascosto sotto una coltre di indifferenza e seguito, dopo quasi un secolo, dal massacro del 7 ottobre, presto dimenticato, e diventato il pretesto per una nuova esplosione di antisemitismo. La bestia non si era estinta, stava rintanata in un angolo oscuro della coscienza collettiva europea, in attesa di colpire di nuovo con l’irrazionalità e la virulenza di chi attribuisce alla vittima l’intera responsabilità dell’aggressione brutale ricevuta. Un fenomeno che ribalta la realtà e prepara il terreno alla nascita della malapianta: l’accusa di genocidio. E qui il vocabolario assesterebbe un ceffone ai temerari dell’ignoranza, sostenuti dai divulgatori dei falsi numeri dei civili uccisi a Gaza dai bombardamenti israeliani, comunicati da Hamas, fonte non disinteressata, e presi come oro colato dai media, che si affrettano a trasmetterli senza verificarne l’attendibilità. Intelligenza col nemico o stupidità? Un rapporto della britannica Henry Jackson Society sostiene che su 44mila, più di 5mila sono morti naturali senza distinzione tra civili e terroristi, il cui rapporto è pari al 50%, che 17mila vittime erano uomini di Hamas e che il termine “bambino” viene usato per chi ha meno di 18 anni. Ma Hamas arruola anche i minori. Nello stesso periodo preso in esame, gli uomini erano il 64% mentre i minori il 22%, di cui una parte combattenti. Si evince che il rapporto tra morti civili e combattenti è bassissimo, la prova che il genocidio di cui Israele è accusato, non ha alcun fondamento. E’ lo strumento del villain per umiliare Israele e isolarlo definitivamente dal resto del mondo. Uno strumento infame che conferma che l’antisemitismo esiste, eccome, e non è di oggi, ma divora l’Europa, dove è nata l’ideologia criminale che ha pianificato la Shoah. Dopo il 7 ottobre, Israele doveva essere difeso non solo dal terrorismo dei suoi nemici, ma dall’odio di una parte dell’occidente sbussolato. Per riorientare le coscienze imbarbarite ci vorrebbe il papa illuminista, Joseph Ratzinger, che al parlamento del suo paese, la Germania, disse: “La cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma, tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei Greci e il pensiero giuridico di Roma. Questo triplice incontro forma l’intima identità dell’Europa.” Il papa argentino spiega, invece, alla presenza di un’autorità accademica iraniana, sottolineo “iraniana”, che “Il nostro problema è con Netanyahu, non con gli ebrei, Netanyahu ignora i diritti umani”. Un’accusa incauta, colpevolmente adagiata sull’ignoranza dei fatti e di una comicità irrefrenabile. E tale deve essere apparsa all’accademico che di ignoranza dei diritti umani nel suo paese se ne intende e si sarà rallegrato della compiacenza del vicario di Cristo nell’assecondare il giudizio espresso dalla Guida suprema iraniana. Che non ha tardato a comunicare il proprio apprezzamento per il giudizio papale. Quando si evita di distinguere l’aggredito dall’aggressore, si disconosce all’aggredito il legittimo diritto all’autodifesa e si sorvola sul massacro da cui tutto è iniziato, si voltano le spalle ai principi di libertà e pace, le basi della cultura europea di cui parlò Ratzinger, e si prendono le parti di un regime criminale. Il cristianesimo è arrivato alla fine del suo precorso. L’ecologismo e il pauperismo sono, con buona pace di chi non è d’accordo, le sole vie verso la salvezza, nella crociata papale contro l’universalismo liberale delle democrazie. Lo sguardo è rivolto altrove.

