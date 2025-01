Indagati i gestori di una casa di riposo. La struttura posta sotto sequestro dai carabinieri del Nas a Ragusa

Una casa di riposo è stata sottoposta a sequestro preventivo dai carabinieri del Nas a Ragusa. Indagati i gestori, mentre a sei collaboratori è stata inflitta la misura, interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività professionale. Questo è quanto scaturito dal blitz dei carabinieri del Nas di Ragusa. Intanto, il magistrato ha nominato l’amministratore giudiziario cui è stato dato il compito di sistemare in altre strutture i ventotto ospiti della casa, molti dei quali anziani con gravi patologie fisiche e psichiatriche, e nelle more dovranno garantire la loro ordinaria cura e assistenza. A quanto pare, secondo quanto emerso dalle indagini, le persone ospiti della struttura vivevano in condizioni non adeguate ai loro bisogni. Tutto sembra scaturito da una querela presentata da alcuni ex dipendenti, che ha permesso di avviare l’attività investigativa, con tutte le conseguenze del caso.

Salva