Ragusa. Approvato dalla Giunta il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027

Approvato dalla Giunta ragusana, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027 che è il documento di programmazione annuale che consente la ‘traduzione’ operativa di quanto contenuto nel bilancio preventivo e nel documento unico di programmazione (DUP) approvati in Consiglio Comunale il 16 dicembre 2024.

Il sindaco Peppe Cassì, estremamente soddisfatto, dichiara: “Continua e si migliora, ulteriormente, ogni anno il percorso virtuoso del Comune di Ragusa di approvazione degli strumenti finanziari entro i termini di legge e anche oggi l’approvazione del PEG ha una valenza operativa enorme e consente al Comune, già ad inizio anno, di essere operativo con le opere pubbliche, garantire con regolarità tutti i servizi, di poter pianificare le nuove assunzioni e di essere efficiente in ogni ambito di intervento”.

L’assessore al bilancio Giovanni Iacono, che in questi anni ha ricoperto il delicato Assessorato al Bilancio, dichiara: “Sono pochissimi i Comuni in Italia che hanno approvato gli strumenti finanziari entro i termini di legge e altri sono addirittura in disavanzo. Non approvando i bilanci si agisce in esercizio provvisorio, situazione che implica enormi limitazioni e vincoli sia all’agire amministrativo, sia ai servizi rivolti ai Cittadini. Il Comune di Ragusa, già dai primi giorni dell’anno, ha il PEG nel quale, peraltro, abbiamo introdotto il livello massimo di dettaglio collegandolo ad ogni obiettivo operativo con indicazione delle specifiche risorse umane, strumentali ed economiche come indicato in centinaia di schede operative codificate nel Documento Unico di Programmazione. Con Il PEG approvato in Giunta ogni Dirigente ha quindi autorizzazione di spesa e di entrata e può porre in essere gli obiettivi di programmazione”.

Salva