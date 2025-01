Dissesto finanziario al Comune di Modica. Forza Italia: “Sfida senza precedenti”

“Certificato il dissesto del Comune di nostro comune, ci troviamo di fronte a una sfida senza precedenti”. Anche il Commissario cittadino di Forza Italia, Giorgio Aprile, parla di una situazione economico-finanziaria critica che richiede interventi tempestivi e decisivi per garantire la stabilità e il futuro dei nostri servizi e delle nostre comunità. “È in questo contesto che riteniamo fondamentale che l’attuale Sindaco debba invocare il supporto di tutte le forze politiche, soprattutto di quelle che hanno ruoli di governo sia a livello regionale, come Forza Italia con il nostro Presidente Schifani che nazionale, affinché possano fornirci la mano necessaria per affrontare questa emergenza.

La crisi che stiamo affrontando non è solo una questione locale, è parte di un quadro più ampio che richiede la cooperazione tra le diverse istituzioni. Forza Italia, partito di governo regionale e nazionale, ha il potere di mettere in campo risorse e competenze che possono rivelarsi fondamentali per permettere al nostro comune di arginare la situazione attuale.

È fondamentale che il nostro comune acceda a fondi straordinari esterni, provenienti sia dalla regione che dal governo nazionale. Questi fondi, se gestiti con attenzione, trasparenzae in discontinuità con i metodi attuati nel recente passato, possono contribuire a dare un sostegno importante alle attività locali in quella che si prospetta, nel prossimo futuro, come una inevitabile depressione economica del territorio.

L’inserimento poi di esperti e tecnici nella giunta può fornire un valore aggiunto nella pianificazione e implementazione di un piano di risanamento. Competenze tecniche ed esperienza possono essere cruciali nel creare strategie operative efficaci e sostenibili. Ecco perché chiediamo fortemente che il Sindaco convochi immediatamente un tavolo politico con tutte le forze del centrodestra al fine di individuare un percorso condiviso”.

In questo difficile momento, non possiamo permetterci di restare isolati. È imperativo che il nostro comune si avvalga dell’aiuto e del sostegno di tutte le forze che compongono il governo regionale e nazionale affinché si attivino concretamente, mettendo in campo tutte le risorse necessarie per affrontare questa crisi con serietà e determinazione.

Auspichiamo quindi un incontro urgente per discutere strategie e risorse che possano essere messe a disposizione del nostro comune. Solo grazie a una sinergia tra le istituzioni potremo sperare di trovare una via d’uscita da questa difficile situazione e costruire un futuro sostenibile per i nostri cittadini, tagliando definitivamente con i metodi di amministrare del recente passato.

Modica, 8 gennaio 2025

F.to Giorgio Aprile

Commissario F.I.

Salva