Modica. Occupiamoci di…nuovo anno vecchia disoccupazione

Ancora un grande successo di partecipanti all’assemblea che si è tenuta mercoledì 8 gennaio presso la biblioteca della chiesa di San Luca a Modica, organizzata dal gruppo di volontari Occupiamoci di…

Ad aprire il lungo pomeriggio è stato il formatore Filippo Corvo, che ha fatto il punto sugli 11 anni di attività del gruppo per poi commentare gli ultimi dati Istat sull’occupazione e di come il lavoro, nei prossimi mesi, potrebbe essere influenzato dall’introduzione dell’Intelligenza Artificiale.

Il consulente del lavoro, Giovanni Poidomani, ha parlato dei bonus 2025 rivolti sia a imprese che a famiglie e dei contratti co.co.co.

Vincenza Cannata e Alessandro Cappello, impiegati del Centro per l’Impiego di Modica, hanno parlato del nuovo portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) e di come viene facilitato l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Emanuele Lo Presti direttore di Confcooperative per le provincie di Ragusa e Siracusa ha parlato dell’importanza del cooperativismo ma anche dei progetti di servizio civile che interessano i giovani del nostro territorio.

Enrichetta Guerrieri del Movimento Difesa del Cittadino, ha parlato di come difendersi sia dalle bollette pazze sia delle ingiustizie che i cittadini subiscono quotidianamente, nonchè dell’importanza dell’associazionismo.

Durante l’incontro non sono mancati gli interventi dei giovani disoccupati che hanno chiesto particolari informazioni ma anche hanno consegnato i loro curriculum ai professionisti intervenuti.

Dario Cerruto ha parlato di come è partita l’iniziativa del “Bagno Mare del 31 dicembre” che dal 2009 viene organizzato nella spiaggia di Marina di Modica sia per valorizzare il nostro territorio sia per facilitare una raccolta fondi destinata a chi vive particolari situazioni di disagio.

Francesco Mauceri del gruppo Unidea Assicurazioni di Modica ha raccontato di come ha iniziato la sua attività lavorativa, dando ai presenti un messaggio forte che è quello di credere nei propri sogni e di realizzarli mettendosi in gioco.

Marzia Modica del gruppo immobiliare Coldwell Banker ha raccontato di come ha iniziato la sua attività lavorativa concentrandosi sull’importanza della formazione per realizzarsi.

Giorgio Agosta dell’Associazione Salvuccio Agosta insieme a Carmine Fucci hanno parlato di come il nostro territorio offre delle opportunità, invitando i giovani a non trasferirsi per trovare lavoro ma a rimanere.

Il professore Francesco Pitino, presidente onorario del Movimento Azzurro di Modica, ha parlato delle diverse iniziative che sono state portate avanti dall’associazione e dell’importanza di scoprire il nostro territorio che offre opportunità di lavoro.

Rosita Giannì del gruppo Alleanza Assicurazioni, ha raccontato di come ha iniziato la sua carriera sapendo conciliare il ruolo di genitore con quella lavorativa.

Nunzio Lauretta già professore universitario ed oggi responsabile dell’ente formativo Federico II di Modica, ha ribadito l’importanza della formazione e di come è possibile conciliare le esigenze del territorio con corsi mirati.

Al termine del lungo pomeriggio, i volontari del gruppo Occupiamoci di…hanno dato appuntamento ai disoccupati a mercoledì prossimo dalle 16 alle 18 nei locali della biblioteca della chiesa di S. Luca a Modica per consultare le ultime offerte lavorative.

