Il Comune di Scicli acquista immobili nei quartieri San Giuseppe, Altobello e San Bartolomeo

Il Comune di Scicli intende procedere all’avvio di indagine esplorativa al fine di individuare immobili da acquistare all’interno dei quartieri di San Giuseppe, Altobello, San Bartolomeo e precisamente all’interno dei Fogli Catastali F. 147 e F. 148 del Comune di Scicli.

A tal fine i soggetti interessati sono invitati a presentare una manifestazione di interesse, alle condizioni e con le modalità previste nel presente avviso pubblico.

L’immobile da proporre all’Amministrazione comunale dovrà avere le seguenti caratteristiche: UBICAZIONE

 Essere ubicato nel territorio del Comune di Scicli Fogli 147 e Foglio 148 del Catasto fabbricati di Scicli, preferibilmente in zona con buona accessibilità – quartieri San Giuseppe, Altobello e San Bartolomeo;

 Potrà consistere in una soluzione edilizia indipendente o in una porzione di un edificio. Nel caso in cui lo stesso costituisca porzione di un edificio, gli spazi condominiali dovranno essere limitati e ridotti al minimo;

TIPOLOGIA

 Essere dotato di autonomia funzionale e di ingressi facilmente accessibili anche da utenza a mobilità ridotta, o comunque adeguabile;

 L’immobile dovrà avere la struttura adeguata o adeguabile alle normative antisismiche, impiantistiche e rispettare le prescrizioni relative alle normative vigenti in campo edilizio e sulla sicurezza e, in particolare, alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente;

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

 Immobile o porzione di immobile con metratura minima di 38 mq utili. Potranno essere proposti anche immobili che necessitano di ristrutturazione/adeguamento/miglioramento, opere che saranno a carico del Comune di

Scicli.

Possono presentare la manifestazione d’interesse persone fisiche o persone giuridiche che:

 abbiano la disponibilità dell’immobile a titolo di piena proprietà. L’immobile proposto al Comune di Scicli dovrà, alla data prevista per la sottoscrizione del contratto, essere nella disponibilità giuridica dell’offerente, libero da persone e/o cose, e libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e da oneri a qualsiasi titolo. Nel caso in cui l’immobile proposto appartenga a più soggetti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i comproprietari.

 siano in possesso dei requisiti generali per l’affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’art. 94 e ss. del d.Igs. 36/2023 e s.m.i..

I soggetti interessati possono presentare Manifestazione d’interesse redatta utilizzando i modelli forniti dal Comune.

La domanda di partecipazione e l’ulteriore documentazione richiesta dovranno essere trasmessa esclusivamente: via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.scicli.rg.it o depositate a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente – Via Nazionale, Scicli, entro e non oltre il 18 gennaio 2025 alle ore 24.

Salva