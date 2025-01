Sabato l’inaugurazione del nuovo punto ristoro all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa

Sabato 11 gennaio, alle ore 11, sarà inaugurato il nuovo punto ristoro all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Sono terminati, infatti, i lavori per l’allestimento dei locali concessi in affidamento a una ditta di Modica, al termine di una procedura indetta dal Servizio Provveditorato e della verifica dei requisiti. Il nosocomio ibleo tornerà ad avere un punto ristoro a quasi tre anni dalla chiusura del precedente.

“Si tratta di un risultato voluto con determinazione da questa Direzione strategica – commenta il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – Siamo perfettamente consapevoli che le priorità del servizio sanitario sono tante e complesse, ma la presenza di un bar, in un ospedale grande come il “Giovanni Paolo II”, è un segnale d’attenzione nei confronti dei pazienti e delle rispettive famiglie, oltre che del nostro personale. Il percorso di umanizzazione delle cure, di cui ci facciamo pienamente interpreti, passa anche da momenti come questo”.

Le attività del punto ristoro inizieranno al termine della breve cerimonia d’inaugurazione, cui parteciperanno i vertici dell’Azienda e le autorità. La concessione in affidamento dei locali da parte dell’ASP avrà una durata di sei anni.

