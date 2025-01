Anche Acate e S.Croce Camerina tra i comuni beneficiari degli aiuti regionali

Tra gli emendamenti firmati On.Ignazio Abbate ed inseriti nell’ultima manovra finanziaria regionale, due riguardano la zona ipparina della provincia. In particolare le città di Acate e Santa Croce Camerina. Ad ognuna di loro vanno 100 mila euro per manutenzione straordinaria, riqualificazione urbana ed efficientamento energetico (Acate) e per la manutenzione stradale nelle vie Monti Carpazi e Monti Urali (S.Croce Camerina). “Il territorio ibleo continua ad essere inserito negli emendamenti della finanziaria in maniera pressochè uniforme. Acate e S.Croce Camerina sono due città con le quali abbiamo cominciato ormai da tempo una proficua collaborazione istituzionale che continua a portare i propri risultati. Ad Acate con il Sindaco Gianfranco Fidone abbiamo avuto modo di discutere personalmente delle problematiche più pressanti che riguardano la città e da qui è nata l’opportunità di questo apposito emendamento. Stesso discorso a S.Croce Camerina dove è presente una sezione DC particolarmente nutrita e attiva e dove il presidente del Consiglio, Luca Agnello con altri consiglieri mi forniscono input di continuo su come contribuire a migliorare la città. Le interessate agli interventi di manutenzione sono vie particolarmente trafficate dove da tempo non si interviene in maniera decisa. Oggi sono ben contento di poter comunicare ai cittadini di Acate e S.Croce che nel giro di pochi giorni, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i comuni potranno inviare i progetti ed espletare le gare

