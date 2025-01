Pozzallo: giochi in piazza per bambini e famiglie

Realizzato in Piazza delle Rimembranze il progetto ludico ricreativo “Animarte” dedicato all’infanzia e alla famiglia. Il progetto realizzato dal Comune di Pozzallo in collaborazione con “Animarte” di Lecce e la collaborazione di kama srl ha visto, sin dalla mattina, la partecipazione di tantissimi bambini che si sono divertiti a giocare insieme ai genitori sperimentando giochi di altri tempi e giochi moderni realizzati interamente in legno. Ha suscitato grande interesse nei più piccoli anche il laboratorio di pittura su tela e lo spettacolo del clown Lacoste. Il progetto è stato finalizzato alla condivisione e alla socializzazione lasciando finalmente da parte tablet e cellulari.

