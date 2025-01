Calcio, il Modica “punta” il bosniaco Handzic della Sangiustese

E’ già a Modica Eba Viegas, 35 anni, laterale alto, arrivato dal Caldas Sc della Liga 3 del Portogallo (la pratica del tesseramento è un pò lunga per via del doppio passaporto dell’atleta), e già da alcuni giorni si allena con mister Pasquale Ferrara. La società rossoblù sta per piazzare un altro colpo. Dalla Sangiustese, squadra di Eccellenza delle Marche, arriverà Haris Handzic

, 34 anni, bosniaca, punta centrale. Nella scorsa stagione dieci gol nella stessa squadra e vanta diverse convocazioni nella nazionale del suo paese. Di lui si dice un gran bene: fisico possente, ottimo calcio di sinistro e capace di impensierire da solo le difese avversarie attesa la stazza posseduta.

La rosa rossoblù è al completo con il rientro di Arquin e il recupero di Francofonte, mentre Neto si è perfettamente integrato nel centrocampo rossoblù con autorevolezza e chiara visione di gioco. Manca Incatasciato al quale è stato rimosso il tutore al braccio e già si allena con i compagni e l’attaccante Vitelli rimasto a Cosenza a curarsi a motivo di alcuni dolori muscolari ma presto dovrebbe rientrare in sede. I due sono in avanzata fase di recupero.

