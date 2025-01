Incidente sul lavoro a Vittoria, nei pressi del passaggio a livello della SS 115. Un uomo è caduto da un’altezza considerevole mentre era in corso il montaggio di un capannone. Per fortuna se l’è cavata con qualche contusione e lievi traumi. E’ stato trasportato in ospedale, al “Guzzardi” da dove è stato dimesso nella stessa serata. Sul posto la polizia e l’ambulanza del 118. Era . Gli inquirenti stanno cercando di comprendere la natura dell’episodio.

