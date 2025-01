Frigintini (Modica). Torna la seconda edizione di “Frig In Fest 2.0”

Domenica 5 gennaio a partire dalle ore 20.00 appuntamento con la musica, lo street food ed il divertimento in Piazza Ottaviano a Frigintini. Torna la seconda edizione di Frig In Fest 2.0 che chiude idealmente il periodo di festa con una lunga notte. Apriranno la serata i Paprika Live Band, un quartetto conosciuto in tutta la provincia per le sue cover di musica contemporanea. A seguire, subito dopo l’esibizione live, spazio al DJ set con la musica mixata da Gianni Agosta e Lorenzo Agosta e la voce di Seby Fazzina. Un viaggio negli anni della disco a partire dagli anni ’90 fino ai giorni nostri. E mentre si balla ci sarà spazio anche per lo street food. La serata sarà totalmente gratuita grazie all’intervento dell’Onorevole Ignazio Abbate, dell’Amministrazione Comunale di Modica e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

