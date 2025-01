Nuovo bando del servizio civile universale “Per un società inclusiva” Anffas Modica e Assod

C’è tempo fino al 18 Febbraio prossimo per presentare la propria candidatura per il progetto di Servizio Civile Universale “Per una società inclusiva”, che verrà gestito da Anffas Modica APS nel 2025.

L’esperienza consentirà a giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni di spendere il proprio tempo a sostegno delle persone con disabilità intellettive e del neuro sviluppo che frequentano il centro gestito dall’associazione, supportandole in una serie di attività che si svolgeranno sia al centro che fuori, con lo scopo di promuoverne l’autonomia; i volontari avranno così modo di acquisire delle competenze che potranno rivelarsi utili per il proprio futuro in cambio di un riconoscimento economico mensile (recentemente aumentato) e a fronte di un impegno giornaliero comunque conciliabile con i loro percorsi di studio o di lavoro.

Anffas ospita volontari di Servizio Civile da diversi anni per cui vanta una solida esperienza nell’affiancamento e nella formazione dei giovani che compiono questa scelta e di cui si impegna a valorizzare il potenziale e le idee; l’associazione invita quindi chi magari sta pensando di candidarsi e necessita di supporto o vorrebbe conoscere più da vicino le attività proposte a venirci a trovare in associazione.