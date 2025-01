Museo Ispica. Apertura più vicina grazie al Libero Consorzio di Ragusa

Tra qualche settimana sarà aperto l’info point della nuova struttura museale ricavata dall’ex Mattatoio comunale.

Ne curerà la gestione la proloco di Ispica e, quanto prima, sarà aperta la sala museale.

Grazie al supporto economico del Libero Consorzio Comunale di Ragusa che proprio il 31 dicembre ha stanziato 100.000 euro per questo intervento, sarà possibile effettuare gli ultimi interventi per aprire le porte del nuovo MUSEO DI ISPICA, progettato dall’Arch. Mark Cannata, che è stato riconosciuto come uno dei più belli del sud Italia

“Colgo l’occasione per ringraziare la struttura del GAL Terra Barocca, con a capo il Dott. Salvatore Occhipinti e il Dott. Salvo Ignaccolo, quale parte amministrativa, per il supporto e la fiducia che in questi ultimi mesi ci hanno dato – dichiara l’assessore Dibenedetto – per concludere velocemente l’iter finalizzato all’apertura della struttura museale.”

“Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo – dichiarano il Sindaco Leontini e l’assessore Dibenedetto – alla D.ssa Patrizia Valenti – Commissario – e al Dott. Nitto Rosso – Direttore – del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per aver condiviso il nostro progetto e per aver fornito il contribuito definitivo che permetterà di aprire, molto presto, le porte del museo.”

