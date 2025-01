Modica, raid nel cantiere dell’Azienda forestale al Parco Cava dei Servi

Devastato il cantiere dell’Azienda forestale al Parco Cava dei Servi. Danni rilevanti ai bagni della struttura, dove sono stati anche distrutti gli infissi. La scoperta, stamattina, è denunciata ai carabinieri.

I segretari generali di Uila Sicilia e Uila Ragusa Nino Marino e Maria Concetta Di Gregorio, che hanno espresso «solidarietà all’Azienda forestale regionale», dichiarano: «Confidiamo nella magistratura e nelle forze dell’ordine perché siano individuati i responsabili di un inquietante e intollerabile atto criminale, perpetrato in un paradiso naturale che è patrimonio della collettività. Non sappiamo se si tratti di gesto vandalico o di un avvertimento, certo è che siamo in presenza di un episodio per noi inspiegabile».

