Modica. Si cerca “Luna” una cagnolina smarrita in zona Michelica Crocevie

Si è smarrita “Luna” una cagnolina razza cavalier Kinston di colore bianco e miele in C.da Michelica Crocevia nei pressi del bar prima fila. La cagnolina rappresenta un valore aggiunto per la proprietaria, perché riesce a farsi amare condividendo tanti bei momenti insieme a tutta la famiglia, cui è molto legata. Per questo ragione la proprietaria ha voluto lanciare un accorato appello per chi la ritrovasse di mettersi in contatto, telefonando al 3333133619. Luna è una compagna, oltre che un’amica di cui non puoi farne a meno.

Salva