Modica, aggredisce due poliziotti e li ferisce. Arrestato

Aggrediti da un extracomunitario due poliziotti del Commissariato di Modica.. Il nordafricano era stato sottoposto ad un controllo dagli agenti in abiti civili in Corso Umberto, quando ha inveito contro i tutori della legge. Ne è nata una colluttazione al termine della quale i poliziotti si sono fatti medicare al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, mentre l’immigrato è stato arrestato per resistenza, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Ora è ai domiciliari. I fatti si sono registrati venerdì pomeriggio.

