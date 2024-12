L’assessore allo sport del Comune di Comiso incontra il Ministro Abodi

Il Ministro dello sport e Giovani, Andrea Abodi, a Modica ha incontrato i rappresentanti istituzionali del territorio ibleo. Presente anche l’assessore allo sport del comune di Comiso, Giovanni Assenza.

“ E’ stata un’occasione importante – sottolinea Assenza – per un incontro/confronto diretto con il Ministro che, in occasione del quarantesimo anniversario della scherma modicana, ha voluto prendere contezza delle problematiche legate a questa parte del sud est siciliano. Personalmente – ancora Assenza – mi sono fatto latore delle istanze che la città segnala e di cui io stesso ho contezza. Parliamo, ad esempio, delle strutture sportive di Comiso che, realizzate tra gli anni 80/90, erano probabilmente avveniristiche per quei tempi, ma oggi non sono più adeguate, e come ben si può capire, un Ente Locale da solo e con introiti propri, non può sopperire agli interventi strutturali che invece andrebbero fatti. Abbiamo dunque registrato la massima disponibilità del Ministro nel cercare di trovare delle soluzioni percorribili e nell’assumere alcuni impegni con l’intero territorio e, nello specifico, quello di stanziare dei fondi finalizzati alle migliorie necessarie. Reputo molto proficuo questo incontro/confronto – conclude Assenza – perchè denota interesse da parte del Governo centrale nel voler valorizzare una provincia come quella di Ragusa”.

