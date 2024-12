Il modicano Macauda secondo nella narrativa a Partanna

Lo scrittore modicano Giuseppe Macauda ha vinto il secondo premio per la narrativa al “Città di Partanna”. In selezione aveva presentato il racconto “Una notte Sbagliata”che ha come tema il perdono. Macauda si è classificato secondo e ax aequo con Francesca Dacco’. “Accolgo con grande gioia e viva emozione questo importante riconoscimento – commenta l’interessato – , che valorizza un mio racconto avente per tema il perdono.

Dedico questo premio all’indimenticabile Peppe Tusa (scomparso prematuramente alcuni mesi fa), che con passione vera e straordinarie capacità ha condotto il premio “Città di Partanna” nel gotha dei concorsi letterari nazionali”.

Salva