Partono i lavori a Cava Ispica: entro 3 mesi la riapertura del Parco

Sono partiti ufficialmente questa settimana i lavori di messa in sicurezza dei percorsi pedonali – turistici all’interno del Parco Archeologico di Cava Ispica. Gli interventi che comprendono la sostituzione della staccionata esistente ammalorata, la sistemazione dei camminamenti ai siti archeologici, la sistemazione dei muri a secco, la potatura di alberi e scerbatura di erbacce, la sistemazione dei locali uffici, sono resi possibili grazie ad una variazione di bilancio approvata in Parlamento, da 152.507 euro che è stata voluta fortemente dall’Onorevole Ignazio Abbate. ” Voglio ringraziare gli operai che anche sotto Natale e con le condizioni climatiche di inizio settimana non certo favorevoli, hanno cominciato ugualmente per rispettare i tempi di consegna che si aggirano sui 90 giorni. La sistemazione dei percorsi di Cava Ispica fa parte di un più ampio progetto di valorizzazione dei luoghi culturalmente, storicamente e turisticamente più rilevanti. Dopo la Fornace Penna, oggi è la volta del Parco di Cava Ispica. Da due anni, causa lavori appaltati e mai iniziati, l’accesso era consentito solo alla Larderia. Ringrazio ulteriormente l’Assessore Scarpinato, il Direttore Generale La Rocca ed il Direttore del Parco Nicotra con i suoi collaboratori per la collaborazione avuta in questa circostanza. Un intervento diretto era necessario visto che lungaggini burocratiche stavano bloccando di fatto i lavori e la fruibilità del sito, quest’anno in concorso anche come Luogo del Cuore Fai”.

