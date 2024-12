Un grande successo il concerto natalizio al “Giovanni Verga” di Comiso

Si è tenuto il 20 dicembre il consueto concerto natalizio che ha visto l’esibizione del coro “The Verga Voice” e dell’orchestra degli alunni della scuola secondaria di primo grado. Gli insegnanti Gina Campo, Antonella Sinaguglia e Delizia Bombace, insieme al prof. Leandro Sortino, hanno istruito il coro di voci bianche. I docenti di strumento musicale Andrea Strada (pianoforte), Giuseppe Biazzo (chitarra e direttore dell’orchestra), Josè Massaro e Federica Amenta (violino), Turi Di Natale (chitarra), Maria Giovanna Speranza (flauto traverso), Federico Torrisi (clarinetto), Leandro Sortino, direttore del coro (percussioni), Valentina Cappello (tromba) hanno magistralmente curato l’orchestra. Insieme agli alunni hanno donato alla città un repertorio di canti e brani musicali natalizi anche in dialetto siciliano per augurare un Natale di pace e serenità e un felice anno nuovo. I brani sono stati intervallati da versi e riflessioni sul valore del Natale in lingua italiana, russa, tunisina, inglese e francese composte dagli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. Sono intervenuti il sindaco Maria Rita Schembari, l’assessore Giovanni Assenza, la professoressa Caterina Giudice, già dirigente scolastica dello stesso istituto, la dirigente scolastica dell’Iis Maria Giovanna Lauretta. Non è mancato il ricordo commosso da parte della dirigente professoressa Maria Cafiso del compianto prof. Giovanni Cascone, docente di tromba dell’indirizzo musicale, venuto improvvisamente a mancare insieme alla moglie Angela Polizzi lo scorso 9 giugno.

La dirigente scolastica ha ringraziato il sindaco e tutta l’amministrazione comunale per l’ospitalità nel prestigioso teatro Naselli e ha ringraziato i genitori per la loro consueta disponibilità e collaborazione.

Inoltre, si è complimentata di cuore con i suoi alunni, coristi e musicisti e rispettivi insegnanti. “Desidero esprimere tutta la mia gratitudine ai professori e agli alunni dell’indirizzo musicale per la loro passione e dedizione. Rivolgo un pensiero speciale – ha detto – al nostro amatissimo prof. Cascone e alla moglie, il cui ricordo è e resterà sempre vivo nei nostri cuori. Se fosse stato qui, sarebbe stato super orgoglioso dei suoi alunni. E sono certa che da lassù ha vissuto le nostre stesse emozioni. Un ringraziamento di cuore anche agli alunni delle classi prime della scuola secondaria per le loro originali e significative riflessioni sul santo Natale”.

