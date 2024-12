Iran. Cecilia Sala arrestata a Teheran

Cecilia Sala in occasione della presentazione del libro “L’Incendio” a Pordenonelegge 2023.

Cecilia Sala, giornalista-scrittrice italiana, è stata arrestata in Iran il 19 dicembre 2024 mentre stava svolgendo i suoi reportage per vari media italiani. Ma la notizia è uscita solo oggi sorprendendo tutti. Attualmente è detenuta nel carcere di Evin, tristemente noto per la detenzione degli oppositori politici. Le autorità iraniane non hanno ancora formalizzato accuse specifiche contro di lei, anche se fanno riferimento a “comportamenti illegali”. La situazione ha suscitato molte reazioni politiche in Italia, con il governo e vari politici che chiedono il suo rilascio immediato. Anche Amnesty International Italia ha chiesto la sua scarcerazione, sottolineando che “il giornalismo non è reato”. La diplomazia è già al lavoro per riportare a casa la giornalista-scrittrice, raccomandandosi di evitare di non usare toni duri nei confronti dell’Iran. La strategia degli ostaggi è abbastanza comune in particolare in momento critico dopo la pesante sconfitta di Hamas e Hezbollah e i bombardamenti israeliani sui ribelli yemeniti. L’auspicio è che Cecilia venga liberata presto e possa tornare in Italia in sicurezza.

Cecilia Sala nel suo libro “L’Incendio” edito da Mondadori, raccoglie incontri, fatti e conversazioni tra Iran, Ucraina e Afghanistan che hanno una generazione come protagonista. Un campo minato dove la democrazia rimane spesso un optional.

foto: Giannino Ruzza

