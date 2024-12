L’opposizione consiliare prepara la sfiducia per il sindaco di Ispica

Le forze politiche d’opposizione al consiglio comunale di Ispica ritengono indifferibile la conclusione dell’ esperienza politica ed amministrativa.

“Oggi – dicono quelli dell’opposizione – si è consumata l’ennesima seduta consiliare che ha, ancora una volta, certificato l’assoluta inadeguatezza dell’amministrazione Leontini nella gestione di punti cruciali per la sopravvivenza dell’ente e necessari per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini”.

Tre punti inseriti all’ordine del giorno e ritirati per grossolani errori materiali e procedurali, oltre all’assenza di una parte “dei già pochi consiglieri dell’ex maggioranza, ancora a supporto del sindaco Leontini, che ha dimostrato il perdurare di faide interne”.

I gruppi consiliari di Muraglie Sindaco, Rinascita Ispicese, MpA e le Consigliere indipendenti Matilde Sessa e Mary Ignaccolo

ritengono maturi i tempi per avviare un’interlocuzione costruttiva per la formazione di un’alternativa di governo, che renda alla città una prospettiva solida e di ampio respiro.

In tale prospettiva si è definito il percorso relativo alla presentazione della mozione di sfiducia invitando tutti i rappresentanti delle forze politiche di opposizione, rappresentate in aula, a sottoscrivere senza ulteriori indugi il documento.

Preso atto della assoluta inagibilità politica, determinata dall’assenza dei numeri in favore di questa amministrazione, e della impossibilità a dare ossigeno a questo stato di cose sino al 2026, si ritiene di presentare nei prossimi giorni la richiesta di calendarizzazione della mozione di sfiducia, per consentire agli ispicesi di scegliere un nuovo governo per la città.

Salva