Scicli, si mettono in sicurezza la Via Sila e la Via Empoli

L’amministrazione Marino sta procedendo alla messa in sicurezza della via Sila e della via Empoli al quartiere San Nicolò a Scicli.

Durante le piogge torrenziali del 2017 il vecchio muro di contenimento che comprendeva una scala venne giù cedendo a valle.

Il Comune ha ottenuto dal Dipartimento di protezione civile regionale un finanziamento di 48 mila euro, che è in fase di appalto in questo momento, grazie a cui sta per essere realizzato un nuovo muro e una nuova scala in cemento armato, che dalla superiore via Empoli permetterà di raggiungere la sottostante via Sila.

Salva