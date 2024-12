“Comiso tra palco e realtà”: il Pd vicino alla comunità per costruire l’alternativa

In occasione delle imminenti festività natalizie, il Partito Democratico di Comiso – Pedalino ha organizzato un evento speciale dal titolo “Comiso tra palco e realtà”, un’iniziativa che ha unito intrattenimento e impegno politico. La serata, di alto livello, ha visto sul palco la Radio Freccia – Tribute Ligabue Band e le esibizioni di Roberta Piccilli, Roberta La Rosa e Manilo Di Francia, offrendo momenti di grande emozione e coinvolgimento.

L’evento è stato un’occasione per testimoniare l’impegno del Pd nel rimanere vicino alla comunità, a partire dai temi che stanno a cuore ai cittadini. La serata è stata aperta dai saluti del segretario cittadino Gaetano Scollo e del capogruppo consiliare Gigi Bellassai.

Nel suo intervento, Gaetano Scollo ha spiegato: “Abbiamo voluto questo momento politico e di intrattenimento per proseguire il nostro collegamento con la città, per la quale continuiamo a batterci contrastando le gravi inadempienze amministrative e sostenendo la società civile, che rappresenta la vera ossatura della nostra comunità. Siamo impegnati nella difesa dei servizi essenziali come sanità, scuola e assistenza per i più fragili, i bambini e gli anziani. Continuiamo a lavorare per costruire un’alternativa a questa amministrazione, attraverso una rete progressista e civica che possa essere il motore di un autentico cambiamento per Comiso”.

Il segretario ha poi dedicato la serata a Luigi Reale, augurandogli una pronta guarigione, e ha espresso il suo sentito ringraziamento agli sponsor e a tutto il gruppo dirigente per la collaborazione che ha reso possibile il buon esito dell’evento.

La serata ha avuto un momento particolarmente significativo con la consegna della targa alla memoria del compagno e amico Biagio Turtula, dirigente del Pd recentemente scomparso. Biagio è stato un battagliero sindacalista al servizio dei più fragili e un sensibile e intelligente dirigente politico. La targa è stata consegnata dal segretario alla moglie Rita accompagnata dai figli e da tutta la famiglia.

Gigi Bellassai, nel suo intervento, ha ribadito l’impegno del Pd nel contrastare la situazione difficile in cui versa la città: “Nonostante le difficoltà legate al fallimento amministrativo, vogliamo augurare serenità e felicità a tutta la cittadinanza in vista delle festività. La città è abbandonata a se stessa, con quartieri in stato di degrado fisico e sociale, problemi di sicurezza nel centro storico e una tassazione insostenibile, con l’aliquota Imu al 10,6% e la TARI che pesa su ogni famiglia per oltre 800 euro l’anno, la più alta della Sicilia”.

Bellassai ha anche denunciato l’abbandono delle strutture sportive, la chiusura della piscina, lo stadio senza copertura e i campetti periferici in stato di abbandono. Inoltre, ha evidenziato il degrado del verde pubblico, l’agricoltura dimenticata e la concorrenza dei prodotti provenienti da altri mercati siciliani che mettono in difficoltà i produttori locali.

“Le difficoltà si estendono anche ai servizi sociali” ha aggiunto Bellassai “con i servizi agli anziani, disabili e persone in difficoltà gravemente ridotti. Inoltre, a causa della carenza di fondi, non sarà possibile garantire il tempo pieno per la scuola nei prossimi anni. Siamo riusciti ad evitare il rinnovo del contratto con Area riscossioni, che aveva pesantemente tartassato i cittadini, e stiamo lottando per garantire un servizio efficiente e sostenibile per Iblea Acque, che al momento è fuori controllo”.

Bellassai ha concluso ricordando l’impegno del Pd per evitare il dissesto finanziario del Comune, che si trova in una situazione di default con oltre 20 milioni di euro di fatture da pagare. “Tutte le forze di opposizione sono concentrate sulla proposta di cambiamento per Comiso, con l’obiettivo di costruire una città migliore per tutti i suoi abitanti”.

